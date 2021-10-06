Венецію затопило: місцями вода сягає майже метра

Паводки пояснюють кліматичними змінами.

Італійську Венецію затопило: вода дісталася навіть центральної площі Святого Марка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 жовтня.

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Місцями рівень води сягає 93 см заввишшки. Паводки у Венеції виникають періодично у сезону припливу. Торік місцева влада навіть встановила спеціальну систему блокування води. Утім, поки що затоплення не такі сильні, щоб її задіяти.

У центрі міста обмежилися облаштуванням спеціальних деревяних доріжок. Місцеві експерти пояснюють затоплення Венеції не інакше як кліматичними змінами. Зокрема, підвищенням рівню води та осіданням суші.

Новини світу: по коліна у воді – Венецію затопило

Як повідомлялося, північ Італії потерпає від негоди. Повінь почалася в італійській Лігурії. Рятувальники повідомляють не лише про паводки, а й про зсуви ґрунту. Повідомлень про постраждалих поки немає. Через стихію у регіоні не працювали школи.

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