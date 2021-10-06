Венецію затопило: місцями вода сягає майже метра

Паводки пояснюють кліматичними змінами.
Італійську Венецію затопило: вода дісталася навіть центральної площі Святого Марка.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 жовтня.
Місцями рівень води сягає 93 см заввишшки. Паводки у Венеції виникають періодично у сезону припливу. Торік місцева влада навіть встановила спеціальну систему блокування води. Утім, поки що затоплення не такі сильні, щоб її задіяти.
У центрі міста обмежилися облаштуванням спеціальних деревяних доріжок. Місцеві експерти пояснюють затоплення Венеції не інакше як кліматичними змінами. Зокрема, підвищенням рівню води та осіданням суші.
Як повідомлялося, північ Італії потерпає від негоди. Повінь почалася в італійській Лігурії. Рятувальники повідомляють не лише про паводки, а й про зсуви ґрунту. Повідомлень про постраждалих поки немає. Через стихію у регіоні не працювали школи.