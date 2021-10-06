Артемію дуже терміново потрібна допомога

Стан хлопця дуже важкий.

Артемій Денисюк зараз на сильних знеболювальних, бо його хвороба швидко прогресує і ставить життя під загрозу. У 18-річного хлопця рак крові.

«У Артемки обновились бласти і протирецидивну хімію зупинили, вона нічого не дає, тож у терміновому порядку переїхали швидкою до Києва до приватної лікарні. Нам можуть тут допомогти з новітнім препаратом, який може діяти», - розповідають рідні хлопця.

А допомога і справді потрібна невідкладна, адже їсть уже юнак через спеціальну трубочку, його мучають постійні болі і судоми, кровотечі з носа, Артем майже не говорить. Лікування, яке пропонує приватна клініка, дієве у випадках, як у хлопця, але через це воно і дуже дороге.

«Потрібно десь пів мільйона на 4 флакони, іншого виходу немає. Шукаю і препарати і гроші.

Коли бласти будуть менше 5 відсотків, потрібно летіти до Іспанії на пересадку кісткового мозку. Але до цього нам потрібно дійти. А поки мені вже дали рахунок за перші 3 дні, майже 100 тисяч гривень, а ще плюс 34 000 хіміотерапія. Через що прошу про допомогу», - каже мама юнака.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4393 1161 4220

ДЕНИСЮК АРТЕМІЙ ЮРІЙОВИЧ

https://www.facebook.com/groups/528885765169500/

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання