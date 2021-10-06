Артемию очень срочно нужна помощь

Состояние парня крайне тяжелое.

Артемий Денисюк сейчас на сильных обезболивающих, потому что его болезнь быстро прогрессирует и ставит жизнь под угрозу. У 18-летнего парня рак крови.

«В Артёма обновились бласты и противорецидивную химию остановили, она ничего не дает, поэтому в срочном порядке переехали скорой в Киев в частную больницу. Нам могут здесь помочь с новейшим препаратом, который может действовать», — рассказывают родные парня.

А помощь действительно нужна неотложная, ведь ест уже юноша через специальную трубочку, его мучают постоянные боли и судороги, кровотечения из носа, Арем почти не говорит. Лечение, которое предлагает частная клиника действенное в случаях, когда у Артема, но из-за этого — оно и очень дорогое.

«Нужно где-то полмиллиона на 4 флакона, другого выхода нет. Ищу и препараты, и деньги. Когда бласты будут менее 5 процентов, нужно лететь в Испанию на пересадку костного мозга. Но до этого нам нужно дойти. А пока мне уже дали счет за первые 3 дня, почти 100 000 гривен, а еще плюс 34 000 химиотерапия. Из-за этого прошу о помощи», — говорит мама юноши.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4393 1161 4220

Денисюк Артемий Юрьевич

https://www.facebook.com/groups/528885765169500/

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку