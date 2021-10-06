Венецию затопило: местами вода достигает почти метра

Паводки объясняют климатическими изменениями.

Итальянскую Венецию затопило: вода добралась даже центральной площади Святого Марка.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 октября.

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Местами уровень воды достигает 93 см. Паводки в Венеции возникают периодически в сезоне прилива. В прошлом году местные власти даже установила специальную систему блокировки воды. Впрочем, пока что затопление не так сильны, чтобы ее задействовать.

В центре города ограничились обустройством специальных деревянных дорожек. Местные эксперты объясняют затопление Венеции не иначе как климатическими изменениями. В частности, повышением уровня воды и осадкой суши.

Новости мира: по колено в воде - Венецию затопило

Как сообщалось, север Италии страдает от непогоды. Наводнение началось в итальянской Лигурии. Спасатели сообщают не только о паводках, но и о оползни. Сообщений о пострадавших пока нет. Из-за стихии в регионе не работали школы.

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