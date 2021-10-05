Затопленные улицы и заблокированы дороги: север Италии страдает от непогоды

Есть информация об оползнях.

Мощное наводнение началось в итальянской Лигурии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 октября.

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Северный регион страны страдает от последствий непогоды: там затоплены улицы и заблокированы дороги. Спасатели сообщают не только о паводках, но и о оползнях. На видео, размещенном в соцсетях, видно, как смешанная с грязью вода разлилась городами.

Сообщений о пострадавших пока нет. Из-за стихии в регионе не работали школы. Повлияла наводнение и на ход местных выборов. Несколько участков в горных районах пришлось закрыть, а подсчет голосов задерживается.

Новости мира: северный регион Италии страдает от последствий непогоды - города залиты водой с грязью

Как сообщалось, в Омане началась масштабное наводнение из-за мощного тропического циклона "Шахин". Погибли по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. Кроме того, один человек пропал без вести. Из прибрежных районов эвакуировали три тысячи жителей, ведь волны достигали десяти метров.