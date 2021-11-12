Південь Індії охопили паводки: загинуло щонайменше 14 осіб

Майже 800 будинків зруйновано.

Смертельні паводки сталися на півдні Індії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 листопада.

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Наразі відомо про 14 загиблих. Майже 800 будинків зруйновані, а тисячі - затоплені водою. Навряд чи вони вже колись будуть придатними та безпечними для проживання.

Поки усіх потерпілих рятувальники розміщують у тимчасових притулках. Таких у країні вже понад сотня. Хоча в Індії зараз й сезон мусонів і дощі наче цілком очікувані, але саме за останні роки вони частішають й стають потужнішими.

Новини світу: на півдні Індії від паводків загибли 14 людей

Як повідомлялося, в індійській столиці забруднилася водойма Ямуна. Річка Ямуна у Нью-Делі вкрилася піною. Вірянам, які традиційно моляться у ній, не залишається нічого іншого, як лізти у забруднену воду. Активісти кажуть, що отруйна піна на річці утворилася через незаконні викиди промислових відходів кількох підприємств столиці.

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