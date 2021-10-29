В НБУ дали прогноз инфляции до конца года

В НБУ дали прогноз инфляции до конца года

Нацбанк сохранил прогноз инфляции на 2021–2023 годы.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что инфляция в Украине должна замедлиться до 9,6% в конце этого года, а в 2022 году вернется к цели 5%.

Об этом говорится в квартальном отчете Нацбанка.

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В НБУ говорят, что пик инфляции прошел и в декабре 2021 года она будет на уровне 9,6%. В сентябре инфляция ускорилась до 11%.

"После прохождения пика в сентябре-октябре инфляция начнет замедляться и в конце 2021 года составит 9,6%. В 2022 году она снизится до 5% и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем", — говорится в сообщении.

По оценкам Нацбанка, фундаментальное инфляционное давление также ослабит – базовая инфляция в 2021 году снизится до 7,1%, а в 2022–2023 годах – до 3-4%.

"Эффекты переноса укрепления гривни на потребительские цены и высокий урожай развернут инфляционную динамику в конце 2021 года. Дополнительное влияние будут иметь предыдущие шаги НБУ, в частности по повышению учетной ставки и сворачиванию антикризисных мер", — говорится в отчете.

По данным Нацбанка, замедление инфляции и улучшение инфляционных ожиданий позволит перейти к циклу снижения ключевой ставки, но это произойдет не раньше второго полугодия следующего года.

Как сообщалось, глава Национального Банка Украины Кирилл Шевченко считает, что в случае введения в Украине еще одного локдауна экономика потеряет от 0,4% до 0,6% рост ВВП.

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