В Киеве прорвало теплотрассу: пара поднимается на несколько десятков метров вверх

В Киеве прорвало теплотрассу: пара поднимается на несколько десятков метров вверх

Произошло это в Оболонском районе столицы по улице Сырецкая.

Прорыв теплотрассы в Киеве. Столб горячего пара поднялся на несколько десятков метров вверх.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Очевидцы снимают фонтан из кипятка. Произошло это в Оболонском районе столицы по улице Сырецкой. Коммунальные службы еще в пути. Ущерб пока не подсчитан.

Новости Киева: в столице поднялся столб горячего пара из-за прорыва теплотрассы

"Как и все теплосети в Киеве - здесь тоже были гидравлические испытания. Труба их выдержала. Была включена в работу. Но, сегодня имеем повреждение в результате длительной эксплуатации без капитального ремонта", - заявили в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что во Львовской области находящиеся в подчинении областного совета коммунальные учреждения могут остаться без отопления.

Кабинет министров Украины запретил выключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.

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