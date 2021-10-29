В Киеве прорвало теплотрассу: пара поднимается на несколько десятков метров вверх

Произошло это в Оболонском районе столицы по улице Сырецкая.
Прорыв теплотрассы в Киеве. Столб горячего пара поднялся на несколько десятков метров вверх.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Очевидцы снимают фонтан из кипятка. Произошло это в Оболонском районе столицы по улице Сырецкой. Коммунальные службы еще в пути. Ущерб пока не подсчитан.
"Как и все теплосети в Киеве - здесь тоже были гидравлические испытания. Труба их выдержала. Была включена в работу. Но, сегодня имеем повреждение в результате длительной эксплуатации без капитального ремонта", - заявили в "Киевтеплоэнерго".
Напомним, что во Львовской области находящиеся в подчинении областного совета коммунальные учреждения могут остаться без отопления.
Кабинет министров Украины запретил выключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.