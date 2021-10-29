Повседневные привычки, увеличивающие риск инсульта

Изнурительный, часто смертельный... Как его предупредить и можно ли избежать?

Инсульты – одна из главных причин инвалидности. Ежегодно 29 октября по всему миру отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Поэтому поговорим о том, что вызывает этот недуг.

На самом деле, 80% инсультов можно предотвратить, утверждают в Центре контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention). Избегание распространенных вредных привычек – простой и эффективный способ начать профилактику инсульта. По данным CDC, это обычные привычки, повышающие риск инсульта.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о причинах инсульта и о том, что его провоцирует.

Нездоровая диета

Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина связывают с инсультом и другими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые.

Кроме того, диета с высоким содержанием соли может привести к высокому артериальному давлению, что является основным фактором риска инсульта.

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Сидячий образ жизни

Недостаточная физическая активность может привести к другим заболеваниям, повышающим риск инсульта.

Эти состояния здоровья включают ожирение, высокое кровяное давление, уровень холестерина и диабет.

Чтобы снизить риск инсульта и других проблем со здоровьем, эксперты, включая Американскую кардиологическую ассоциацию, рекомендуют еженедельно заниматься по крайней мере 150 минут умеренной интенсивной активности или 75 минут энергичной активности (в идеале в течение недели).

Примеры умеренной интенсивности включают быструю ходьбу, неторопливую езду на велосипеде, садоводство и танцы. Примерами активной деятельности являются бег, плавание, езда на велосипеде и гребли.

Центр общественного здоровья Украины

Ожирение

Ожирение, определяемое как ИМТ (индекс массы тела) 30 и выше, является основным фактором риска диабета и высокого кровяного давления, двух условий, повышающих риск инсульта. Ожирение также связано с высоким содержанием холестерина и триглицеридов (жиров в крови), которые могут укреплять артерии, что увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Злоупотребление алкоголем

Употребление слишком большого количества алкоголя также повышает уровень триглицеридов в крови, потенциально провоцируя сердечный приступ или инсульт. Чтобы снизить риск инсульта и других серьезных проблем со здоровьем, эксперты рекомендуют пить алкоголь только в умеренных количествах — не более одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин.

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Употребление табачных и никотиновых изделий

Табачный дым содержит тысячи токсинов, которые наносят вред сердцу и артериям, повышая риск инсульта.

"Никотин в сигаретах повышает кровяное давление, а окись углерода от сигаретного дыма уменьшает количество кислорода, которое может переносить ваша кровь", — утверждают в CDC.

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