У Києві прорвало теплотрасу: пара здіймається на кілька десятків метрів угору

У Києві прорвало теплотрасу: пара здіймається на кілька десятків метрів угору

Сталося це в Оболонському районі столиці на вулиці Сирецьків.

Прорив теплотраси у Києві. Стовп гарячої пари здійнявся на кілька десятків метрів угору.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Очевидці фільмують фонтан із окропу. Сталося це в Оболонському районі столиці на вулиці Сирецькій. Комунальних служби ще в дорозі. Збитки поки не підраховані.

Новини Києва: у столиці здійнявся стовп гарячої пари через прорив теплотраси

Нагадаємо, що у Львівській області комунальні установи, які перебувають у підпорядкування обласної ради, можуть залишитись без опалення.

Кабінет міністрів України заборонив вимикати подавання тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.

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