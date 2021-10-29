У Києві прорвало теплотрасу: пара здіймається на кілька десятків метрів угору

Сталося це в Оболонському районі столиці на вулиці Сирецьків.
Прорив теплотраси у Києві. Стовп гарячої пари здійнявся на кілька десятків метрів угору.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Очевидці фільмують фонтан із окропу. Сталося це в Оболонському районі столиці на вулиці Сирецькій. Комунальних служби ще в дорозі. Збитки поки не підраховані.
Нагадаємо, що у Львівській області комунальні установи, які перебувають у підпорядкування обласної ради, можуть залишитись без опалення.
Кабінет міністрів України заборонив вимикати подавання тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.