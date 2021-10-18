Рост ВВП Украины ускорился: чем это обусловлено

Экономика Украины за январь-август 2021 года выросла на 2,9%.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-августа 2021 года ускорился до 2,9% по сравнению с 2,1% по итогам января-июля.

Об этом в понедельник, 18 октября, говорится в обзоре Министерства экономики.

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"В январе-августе 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 2,1% (на 1,3% в январе-июле-2021, падение на 5,8% за восемь месяцев 2020), ВВП — на 2,9% (на 2,1% в январе-июле-2021, падение на 5,7% за восемь месяцев 2020) ", — говорится в сообщении.

Так, в августе 2021 увеличение объемов производства продемонстрировали почти все виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, что поддерживалось высоким уровнем цен на мировых товарных рынках, активным наращиванием объемов агропроизводства, оптимистичными настроениями бизнеса в условиях действия "зеленого" уровня эпидемической опасности на всей территории страны.

"Существующий восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени. Кроме того, внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков", – отметило Минэкономики.

Среди факторов давления оно выделило обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и резкое подорожание газа, а также распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса.

Напомним:

Несмотря на оптимистические заверения премьер-министра Дениса Шмыгаля, который прогнозировал в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) к прошлогоднему показателю 4%, в Международном валютном фонде (МВФ) опубликовали более пессимистичный прогноз. ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире.

который прогнозировал в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) к прошлогоднему показателю 4%, в Международном валютном фонде (МВФ) опубликовали более пессимистичный прогноз. чем в целом в мире. Председатель Национального Банка Украины Кирилл Шевченко считает, что в случае введения в Украине еще одного локдауна, экономика потеряет от 0,4% до 0,6% роста ВВП.

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