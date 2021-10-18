Зростання ВВП України прискорилося: чим це зумовлено

Економіка України за січень-серпень 2021 року зросла на 2,9%.

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками січня-серпня 2021 року прискорилося до 2,9% порівняно з 2,1% за підсумками січня-липня.

Про це у понеділок, 18 жовтня, йдеться в огляді Міністерства економіки.

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"У січні-серпні 2021 року, за розрахунками Міністерства економіки, зведений індекс виробництва (ЗІВ) збільшився на 2,1% (на 1,3% у січні-липні-2021, падіння на 5,8% за вісім місяців-2020), ВВП - на 2,9% (на 2,1% у січні-липні-2021, падіння на 5,7% за вісім місяців-2020)", - зазначено в повідомленні.

Так, у серпні 2021 року збільшення обсягів виробництва продемонстрували майже всі види економічної діяльності, крім оптової торгівлі, що підтримувалося високим рівнем цін на світових товарних ринках, активним нарощуванням обсягів агровиробництва, оптимістичними настроями бізнесу в умовах дії "зеленого" рівня епідемічної небезпеки на всій території країни.

"Наявне відновлювальне зростання не дає змоги говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, для цього необхідно більше часу. Крім того, внутрішнє відновлення економіки перебуває ще і під впливом глобальних змін та ризиків", - зазначило Мінекономіки.

Серед факторів тиску воно виділило загострення політичних та економічних відносин між окремими країнами, зловживання РФ домінуючою позицією на ринку газу та різке подорожчання газу, а також поширення нової хвилі в світі мутованого штаму коронавірусу.

Нагадаємо:

Попри оптимістичні запевнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який прогнозував цього року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до минулорічного показника 4%, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) опублікували більш песимістичний прогноз. ВВП України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі.

який прогнозував цього року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до минулорічного показника 4%, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) опублікували більш песимістичний прогноз. ніж загалом у світі. Голова Національного Банку України Кирило Шевченко вважає, що у разі введення в Україні ще одного локдауну, економіка втратить від 0,4% до 0,6% зростання ВВП.

Чи витримає українська економіка другий локдаун — "Секретні матеріали"

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