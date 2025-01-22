Санкції проти Росії під загрозою через Орбана – Bloomberg

За словами європейських дипломатів, наразі немає плану "Б" для розширення санкцій, якщо Орбан продовжуватиме їх блокувати.

Європейський Союз ризикує допустити закінчення терміну дії санкцій проти Росії, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримує поновлення обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Євросоюз зіткнувся з черговою потенційною суперечкою з Орбаном через його відмову підписати продовження санкцій проти Росії через її війну проти України.

Так, 22 січня прем’єр Угорщини розкритикував режим європейських санкцій, який потрібно поновлювати що шість місяців, і який закінчується 31 січня. Орбан заявив, що 15 раундів санкцій завдають шкоди європейській економіці. Раніше, у грудні, політик казав, що хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про поновлення санкційного режиму.

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Щодо самого Трампа, то у перші дні перебування на посаді він не подавав жодних ознак того, що має намір послабити санкції проти Москви. Ба більше, 22 січня американський лідер заявив, що, ймовірно, запровадить додаткові заходи, якщо президент Росії Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

Посли ЄС збиратимуться кілька разів найближчими днями, щоб перевірити, чи зможуть просунути оновлення, яке досі було звичайним обговоренням, але вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів блоку. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає плану "Б" для розширення санкцій, якщо Орбан продовжуватиме їх блокувати.

Якщо європейські дипломати не зможуть домовитися про подовження санкцій цього тижня, це питання буде передано на розгляд міністрів закордонних справ. За даними джерел, очільники МЗС мають зустрітися у Брюсселі 27 січня. Один зі співрозмовників сказав, що ЄС усе ще сподівається вирішити проблему цього тижня.

Видання нагадало, шо раніше Орбан погрожував іншими заходами, пов’язаними з Україною, перш ніж зрештою відмовитися.

"Настав час викинути санкції з вікна та створити вільні від санкцій відносини з росіянами. Це ще далеко, але нам потрібно над цим попрацювати", – сказав очільник угорського уряду у радіоефірі 17 січня.

Незважаючи на те, що подовження обмежень не відбувається, ЄС продовжує обговорювати 16-й раунд санкцій. Більшість із цих планів також потребуватимуть підтримки Угорщини.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив 22 січня на форумі у Давосі, що ЄС повинен вивчити додаткові санкції, щоб скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв.

"Імпорт російського зрідженого природного газу на цей час фактично зростає, тому є способи, за допомогою яких ми все ще можемо чинити більший тиск на Росію", – сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, раніше висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що наразі немає жодних умов для скасування санкцій проти Росії, оскільки Путін не змінив своїх планів.

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