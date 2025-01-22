Санкции против России под угрозой из-за Орбана – Bloomberg

По словам европейских дипломатов, нет плана "Б" для расширения санкций, если Орбан будет продолжать их блокировать.

Европейский Союз рискует допустить истечение срока действия санкций против России, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживает возобновление ограничений.

Об этом сообщает Bloomberg.

Евросоюз столкнулся с очередным потенциальным спором с Орбаном из-за его отказа подписать продление санкций против России из-за ее войны против Украины.

Так, 22 января премьер Венгрии раскритиковал режим европейских санкций, который нужно возобновлять каждые шесть месяцев, и который заканчивается 31 января. Орбан заявил, что 15 раундов санкций наносят ущерб европейской экономике. Ранее в декабре политик говорил, что хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа, прежде чем принять решение о возобновлении санкционного режима.

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Что касается самого Трампа, то в первые дни пребывания в должности он не подавал никаких признаков того, что намерен ослабить санкции против Москвы. Более того, 22 января американский лидер заявил, что, вероятно, введет дополнительные меры, если президент России Владимир Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

Послы ЕС будут собираться несколько раз в ближайшие дни, чтобы проверить, смогут ли продвинуть возобновление, которое до сих пор было обычным обсуждением, но требует единодушной поддержки 27 государств-членов блока. Несколько дипломатов заявили, что нет плана "Б" для расширения санкций, если Орбан будет продолжать их блокировать.

Если европейские дипломаты не смогут договориться о продлении санкций на этой неделе, этот вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел. По данным источников, главы МИД должны встретиться в Брюсселе 27 января. Один из собеседников сказал, что ЕС все еще надеется решить проблему на этой неделе.

Издание напомнило, что раньше Орбан угрожал другими мерами, связанными с Украиной, прежде чем в конце концов отказаться.

"Пора выбросить санкции из окна и создать свободные от санкций отношения с россиянами. Это еще далеко, но нам нужно над этим поработать", — сказал глава венгерского правительства в радиоэфире 17 января.

Несмотря на то, что продления ограничений не происходит, ЕС продолжает обсуждать 16-й раунд санкций. Большинство из этих планов также будут нуждаться в поддержке Венгрии.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 22 января на форуме в Давосе, что ЕС должен изучить дополнительные санкции, чтобы сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

"Импорт российского сжиженного природного газа в настоящее время фактически растет, поэтому есть способы, с помощью которых мы все еще можем оказывать большее давление на Россию", – сказал Домбровскис.

Напомним, ранее высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кайя Каллас заявила, что пока нет никаких условий для отмены санкций против России, поскольку Путин не изменил своих планов.

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