ЕС продлил санкции против России: Венгрия пошла на уступки

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в понедельник, 27 января, продлил действие санкций в отношении России, введенных из-за ее агрессии против Украины.

Об этом в X (Twitter) написала дипломат ЕС Кая Каллас.

"Министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны. Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит", — написала она.

По законодательству ЕС, решение о продлении этих санкций должно приниматься раз в полгода и нуждается в единодушной поддержке всех членов блока. После принятия последнего решения, они должны были действовать до 31 января 2025 года.

Напомним, издание Politico писало, что Венгрия якобы согласилась не блокировать продление санкций Европейского Союза против России в обмен на то, что ЕС обнародует заявление, учитывающее тревоги Будапешта об "энергетической безопасности" на фоне остановки транзита российского газа через Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать продление санкций Европейского Союза против России, если Украина не возобновит транзит российского газа и не предоставит гарантии поставки нефти.

С 1 января 2025 года Украина официально остановила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Венгрия получает газ по газопроводу "Турецкий поток" и не зависит от украинского маршрута, однако Орбан говорит, что из-за прекращения транзита российского газа выросли цены на топливо в стране. А санкции против России якобы уже обошлись Венгрии в 19 миллиардов евро, поэтому нуждаются в пересмотре.

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