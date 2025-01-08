Чи буде демобілізація в Україні: нардеп відповів про ймовірне рішення

За нинішніх умов мобілізації в Україні демобілізація є малоймовірною.

В Україні демобілізація військових малоймовірна, адже більше уваги зараз приділяють питанню ротації підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення.

Про це сказав народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко під час брифінгу, передає "УНІАН".

Він також надав інформацію щодо законопроєкту про демобілізацію, який начебто мав бути розроблений до грудня.

"Чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлене завдання уряду Верховною Радою, - так... Ми нещодавно з головою Комітету були в Міністерстві оборони, де були представники Міноборони, Генштабу. Говорили про саме цей законопроєкт. Там більше увагу звертають на ротації підрозділів на першій лінії", - повідомив Костенко.

За його словами, Міноборони і уряд основну увагу звертають саме на ротації, а щодо демобілізації тривають дискусії.

"При нинішніх умовах мобілізації - це малоймовірно", - додав Костенко.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади висловився про маніпуляції на дуже чутливих для військових темах, зокрема демобілізації. За його словами, тема демобілізації стало полем для безглуздих заяв.

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