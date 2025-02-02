Вбивство працівника ТЦК на Полтавщині: що відомо про нападника

Відомо, що нападник хотів "звільнити" з буса ТЦК родича своєї співмешканки.

Завтра, 3 лютого, у суді, ймовірно у Пирятині, планується обрати міру запобіжного заходу чоловікові, який підозрюється у жорстокому вбивстві працівника ТЦК.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у правоохоронних органах.

Про фігуранта відомо, що він – житель Лубен, офіційно не одружений, але жив зі співмешканкою, родича якої і планував "звільнити" таким чином від мобілізації.

За офіційними даними Полтавської обласної прокуратури, мобілізований тримав майбутнього стрільця в курсі того, як рухається автобус, скаржився на самопочуття, щоб був привід загальмуватм автобус та вийти на вулицю начебто подихати повітрям.

Нагадаємо, що 1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік напав на військовослужбовця Полтавського РТЦК. Інцидент стався на автозаправці в Пирятині, коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру.

Погрожуючи рушницею, зловмисник вимагав у працівника ТЦК віддати автомат, а потім вистрілив. Військовий ТЦК загинув на місці внаслідок важкого поранення. Зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих.

За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого, якого хотів "звільними" від мобілізації. Чоловіків затримали. Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру їм обом.

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