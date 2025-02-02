Вбивство військового ТЦК: підозрюють двох чоловіків

Обох підозрюваних затримали через кілька годин після злочину.

Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру двом жителям області, яких звинувачують у вбивстві військовослужбовця та викраденні зброї на автозаправній станції у Пирятині.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За інформацією слідства, один із підозрюваних – мешканець Полтави – їхав у автобусі з мобілізованими на навчання до військової частини. Бажаючи уникнути служби, він повідомляв знайомому з Лубен маршрут транспорту та навмисно затримував поїздку, вдаючи погане самопочуття.

Коли автобус зупинився на АЗС у Пирятині, мешканець Лубен, який прибув на місце з рушницею, відкрив вогонь по військовому, що супроводжував мобілізованих. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці. Після цього нападник заволодів його автоматом і разом зі спільником утік.

Обох підозрюваних затримали через кілька годин після злочину. Під час обшуку у лубенця виявили мисливську рушницю, боєприпаси, гранати, балаклаву та мобільні телефони. Викрадений автомат знайшли у лісопосадці, де його сховали нападники.

Жителю Лубен інкримінують умисне вбивство, перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період та викрадення зброї (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Полтавцю висунули підозру у пособництві в перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового Полтавського РТЦК.

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