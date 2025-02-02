Унікальний трофей: українські бійці дістали ворожу бронетехніку з-під води

Російська БМП-2 з боєкомплектом два роки пробула на дні ставка.

Бійці 106 батальйону 63 механізованої бригади затрофеїли ворожу БМП-2, яка пробула два роки під водою.

Про це повідомляє видання Міноборони “Армія.інформ”.

Під час відступу з тимчасово окупованої території росіяни покинули бронетехніку з повним боєкомплектом затопленою в одному зі ставків.

Під час подальших боїв була пошкоджена гребля на цій водоймі, рівень води різко зменшився і бійці помітили ворожу БМП посеред ставка.

Ворожу бронетехніку вдалося витягти на берег і після ремонту вона почне нищити росіян.

“Якби наші воїни мали достатньо сучасної техніки, можливо, і не довелось би ризикувати їхнім життям та здоров’ям заради таких “чудовиськ”, — прокоментували цей унікальний трофей бійці 63 механізованої бригади.

Відео з цим трофеєм було оприлюднене на YouTube-каналі бригади.

Нагадаємо, раніше українські воїни захопили російський танк Т-90С, оснащений антидроновим "мангалом", засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду та саморобним тралом.

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