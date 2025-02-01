Росіяни адаптували платформу для вантажів під запуск безпілотників: що відомо про "Муравей"

Росіяни адаптували роботизовану платформу для перевезення вантажів під запуск безпілотників з важкодоступних місць. Платформа буцімто транспортує дрони у стані "сну" до позиції, з якої вже відбувається пуск розвідувального безпілотного літального апарата.

Про це пише Defense Express.

Що відомо про "Муравей"

Як відомо, російське окупаційне військо на полі бою експлуатує один із виробів їхнього конструкторського бюро "Гермес". Йдеться про "радіокерований візок "Муравей", призначений передусім для перевезення вантажів. Наразі він також використовується як "портативний аеродром" для запуску безпілотних літальних апаратів у важкодоступних місцях.

"Власне ідею не можна назвати якоюсь надзвичайно оригінальною, але такий факт вартий уваги - відзначається, що платформа транспортує дрони у стані "сну" до позиції, з якої вже відбувається пуск розвідувального безпілотного літального апарату", - зазначають аналітики.

У Defense Express додають, що раніше в тому ж КБ "Гермес" заявляли про створення "станції управління для введення у сплячий режим армії дронів". Йшлося про станцію, яка нібито може працювати з "необмеженою кількістю дронів" і зокрема одночасно вмикати для них режим "сну" для транспортування. Виробник зазначає, що такий візок обладнаний завадозахищеним зв'язком "Гермес".

"Управління "візком" відбувається з наземної станції. Щодо тактико-технічних характеристик платформи, то відзначається, що її розміри становлять 80 на 90 см, маса - 27 кг, може перевозити до 25 кг вантажів зі швидкістю до 9 км/год пересіченою місцевістю", - пишуть у виданні.

Нагадаємо, вночі проти 1 лютого окупанти РФ здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА Shahed і дронами-імітаторами інших типів. Росіяни запустили 165 повітряних цілей. ППО знищила 56 БпЛА та частину ракет.

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