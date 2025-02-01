Россияне адаптировали платформу для грузов под запуск беспилотников: что известно о "Муравее"

Россияне адаптировали роботизированную платформу для перевозки грузов под запуск беспилотников из труднодоступных мест. Платформа якобы транспортирует дроны в состоянии "сна" в позицию, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Об этом пишет Defense Express.

Что известно о "Муравее"

Как известно, российское оккупационное войско на поле боя эксплуатирует одно из изделий их конструкторского бюро "Гермес". Речь идет о "радиоуправляемой тележке "Муравей", предназначенной прежде всего для перевозки грузов. В настоящее время она также используется как "портативный аэродром" для запуска беспилотных летательных аппаратов в труднодоступных местах.

"Собственно, идею нельзя назвать какой-то чрезвычайно оригинальной, но такой факт достоин внимания — отмечается, что платформа транспортирует дроны в состоянии "сна" к позиции, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотного летательного аппарата", — отмечают аналитики.

В Defense Express добавляют, что ранее в том же КБ "Гермес" заявляли о создании "станции управления для ввода в спящий режим армии дронов". Речь шла о станции, которая якобы может работать с "неограниченным количеством дронов" и, в частности, одновременно включать для них режим "сна" для транспортировки. Производитель отмечает, что такая тележка оборудована помехозащищенной связью "Гермес".

"Управление "тележкой" происходит с наземной станции. Что касается тактико-технических характеристик платформы, то отмечается, что ее размеры составляют 80 на 90 см, масса — 27 кг, может перевозить до 25 кг грузов со скоростью до 9 км/ч по пересеченной местности"., – пишут в издании.

Напомним, ночью против 1 февраля оккупанты РФ совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА Shahed и дронами-имитаторами других типов. Россияне запустили 165 воздушных целей. ПВО уничтожило 56 БпЛА и часть ракет.

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