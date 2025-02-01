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Россияне адаптировали платформу для грузов под запуск беспилотников: что известно о "Муравее"

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Россияне адаптировали платформу для грузов под запуск беспилотников: что известно о "Муравее"

Россияне адаптировали роботизированную платформу для перевозки грузов под запуск беспилотников из труднодоступных мест

Кафиры сделали из тележки так называемый "портативный аэродром".

Россияне адаптировали роботизированную платформу для перевозки грузов под запуск беспилотников из труднодоступных мест. Платформа якобы транспортирует дроны в состоянии "сна" в позицию, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Об этом пишет Defense Express.

Что известно о "Муравее"

Как известно, российское оккупационное войско на поле боя эксплуатирует одно из изделий их конструкторского бюро "Гермес". Речь идет о "радиоуправляемой тележке "Муравей", предназначенной прежде всего для перевозки грузов. В настоящее время она также используется как "портативный аэродром" для запуска беспилотных летательных аппаратов в труднодоступных местах.

"Собственно, идею нельзя назвать какой-то чрезвычайно оригинальной, но такой факт достоин внимания — отмечается, что платформа транспортирует дроны в состоянии "сна" к позиции, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотного летательного аппарата", — отмечают аналитики.

В Defense Express добавляют, что ранее в том же КБ "Гермес" заявляли о создании "станции управления для ввода в спящий режим армии дронов". Речь шла о станции, которая якобы может работать с "неограниченным количеством дронов" и, в частности, одновременно включать для них режим "сна" для транспортировки. Производитель отмечает, что такая тележка оборудована помехозащищенной связью "Гермес".

"Управление "тележкой" происходит с наземной станции. Что касается тактико-технических характеристик платформы, то отмечается, что ее размеры составляют 80 на 90 см, масса — 27 кг, может перевозить до 25 кг грузов со скоростью до 9 км/ч по пересеченной местности"., – пишут в издании.

Напомним, ночью против 1 февраля оккупанты РФ совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА Shahed и дронами-имитаторами других типов. Россияне запустили 165 воздушных целей. ПВО уничтожило 56 БпЛА и часть ракет.

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