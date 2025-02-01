РФ атаковала ракетами, дронами и бомбами: Зеленский отреагировал на обстрел Украины

Ночью против 1 февраля агрессорка Россия совершила атаку на Украину, применив разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях", – подчеркнул он.

Глава государства заметил, что в Полтаве попали в жилой дом, где полностью разрушили подъезд. Десять человек ранены, среди них дети, а погибли три жителя. По словам президента, в Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. В Сумской области жизнь двух человек унесла эта российская атака. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

"Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета – это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", – заявил президент.

Напомним, утром 1 февраля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. В некоторых городах раздавались взрывы.

Также Украину атаковали российские "Шахеды". В ряде областей фиксировали русские дроны, раздавались взрывы.

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