Армия РФ атаковала объекты энергетики: в Минэнерго сообщили детали

В ряде областей ввели отключение света.
Утром 1 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину. В частности, под прицелом врага находились объекты энергетики.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Враг продолжает свой энергетический террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", — подчеркнул глава Минэнерго.
Галущенко не сообщил детали атаки. Впрочем, известно, что 1 февраля были введены аварийные отключения света. Ограничения будут действовать в семи областях.