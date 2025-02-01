Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ атаковала объекты энергетики: в Минэнерго сообщили детали

Армия РФ атаковала объекты энергетики: в Минэнерго сообщили детали

Атака на объекты энергетики. / Фото: Associated Press

В ряде областей ввели отключение света.

Утром 1 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину. В частности, под прицелом врага находились объекты энергетики.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг продолжает свой энергетический террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", — подчеркнул глава Минэнерго.

Галущенко не сообщил детали атаки. Впрочем, известно, что 1 февраля были введены аварийные отключения света. Ограничения будут действовать в семи областях.

Читайте также:

Модульный городок для работников ЗАЭС: как живут энергетики, потерявшие дом из-за оккупации?

Модульный городок для работников ЗАЭС: как живут энергетики, потерявшие дом из-за оккупации?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация