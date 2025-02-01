В Филадельфии разбился медицинский самолет: Трамп отреагировал (видео)

На борту медицинского самолета находились шесть человек.

В пятницу, 31 января, около 18:30 по местному времени, в Филадельфии медицинский самолет, перевозивший пациента, упал возле торгового центра и вызвал пожар.

Об этом сообщило издание FoxNews.

На борту медицинского самолета находилось шесть человек: пациент, врач, два пассажира и члены экипажа. Самолет упал после вылета из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии, когда направлялся в Миссури.

После аварии авиационное топливо разбрызгалось по окрестностям, загорелись шесть домов и шесть автомобилей. Пожарные быстро локализовали огонь, и сейчас ситуация под контролем. Спасательные службы продолжают работать на месте катастрофы.

"Так грустно видеть, что самолет упал в Филадельфии, штат Пенсильвания. Погибло еще больше невинных душ. Наш народ полностью задействован. Службы быстрого реагирования уже получают благодарности за отличную работу. Впереди еще больше. Благослови вас всех Господь", — написал президент США Дональд. Трамп в Truth Social, сообщает FoxNews.

Мэр Филадельфии Шерелл Паркер во время пресс-конференции призвала жителей молиться.

"Мы знаем, что в этом регионе будут потери", – отметила Паркер.

В США упал медицинский самолет

Напомним, вечером 29 января авиакатастрофа в Вашингтоне произошла. Самолет American Airlines с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся в воздухе с армейским вертолетом Black Hawk, а затем упал в реку Потомак.

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