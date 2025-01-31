Авиакатастрофа в Вашингтоне: специалисты нашли черные ящики из самолета

Регистратор данных полета и регистратор голоса в кабине пилотов направили на экспертизу.

Черные ящики из самолета, который American Airlines разбился в Вашингтоне США из-за столкновения с вертолетом, нашли и направили на экспертизу.

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Черные ящики найдены и направлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте", — заявил источник.

Следователи лаборатории NTSB изъяли регистратор голоса в кабине пилота и регистратор данных полета из самолета Bombardier CRJ700. Черные ящики передали NTSB для оценки.

Напомним, а виакатастрофа в Вашингтоне произошла вечером 29 января. Самолет American Airlines с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся в воздухе с армейским вертолетом Black Hawk, а затем упал в реку Потомак. Авиатроща произошла вблизи Национального аэропорта Рейгана.

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