Авиакатастрофа в Вашингтоне: специалисты нашли черные ящики из самолета

Регистратор данных полета и регистратор голоса в кабине пилотов направили на экспертизу.
Черные ящики из самолета, который American Airlines разбился в Вашингтоне США из-за столкновения с вертолетом, нашли и направили на экспертизу.
Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Черные ящики найдены и направлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте", — заявил источник.
Следователи лаборатории NTSB изъяли регистратор голоса в кабине пилота и регистратор данных полета из самолета Bombardier CRJ700. Черные ящики передали NTSB для оценки.
Напомним, а виакатастрофа в Вашингтоне произошла вечером 29 января. Самолет American Airlines с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся в воздухе с армейским вертолетом Black Hawk, а затем упал в реку Потомак. Авиатроща произошла вблизи Национального аэропорта Рейгана.
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