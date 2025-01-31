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Потери России на 31 января: Генштаб обновил данные

Потери России на 31 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на 31 января уничтожены более 837 тысяч солдат РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены многие российские техники.

По состоянию на утро 31 января ВСУ уничтожили 837 610   солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670  военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 837 610 (+1670) человек,
  • танков ‒ 9893 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20631 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 22445 (+33) ед,
  • РСЗО – 1265 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23573 (+63),
  • крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 35552 (+101) ед,
  • специальная техника – 3726 (+1).

Напомним, издание Forbes писало о том, что потери россиян на Курщине катастрофические. Речь идет о том, что в Курске были убиты и ранены 30 000 россиян и 4 000 северокорейцев.

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