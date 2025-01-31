По состоянию на утро 31 января ВСУ уничтожили 837 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 837 610 (+1670) человек,

танков ‒ 9893 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20631 (+17) ед,

артиллерийских систем — 22445 (+33) ед,

РСЗО – 1265 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23573 (+63),

крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 35552 (+101) ед,

специальная техника – 3726 (+1).

Напомним, издание Forbes писало о том, что потери россиян на Курщине катастрофические. Речь идет о том, что в Курске были убиты и ранены 30 000 россиян и 4 000 северокорейцев.

Читайте также:

В российском Кстово горит НПЗ "Лукойла"