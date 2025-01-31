Потери России на 31 января: Генштаб обновил данные

Уничтожены многие российские техники.
По состоянию на утро 31 января ВСУ уничтожили 837 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 837 610 (+1670) человек,
- танков ‒ 9893 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20631 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 22445 (+33) ед,
- РСЗО – 1265 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23573 (+63),
- крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35552 (+101) ед,
- специальная техника – 3726 (+1).
Напомним, издание Forbes писало о том, что потери россиян на Курщине катастрофические. Речь идет о том, что в Курске были убиты и ранены 30 000 россиян и 4 000 северокорейцев.
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