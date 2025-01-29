Потери россиян на Курщине катастрофические — Forbes

Путин продолжает "ложить пачками" своих (и не только) граждан в бессодержательной войне против Украины.

Потери России и Северной Кореи на Курщине несравнимы по любым разумным показателям. Речь идет о том, что в Курске были убиты и ранены 30 000 россиян и 4 000 северокорейцев.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на украинские источники.

В издание отмечают, что россияне теряют так много бронетехники в Курске, что полки и бригады на других участках линии фронта теперь регулярно атакуют на гражданских малолитражных автомобилях.

"Рост потерь вызывает глубокую дисфункцию у потрепанной российской армии. Кремль может надеяться, что украинская дисфункция еще хуже — и это может быть правильно", — отмечается в материале.

Аналитики называют это "гонкой на выживание" для обеих армий:

россияне тратят свои последние механизированные резервы ради завоевания нескольких квадратных километров;

украинцы сдерживают и обескровливают их с недоукомплектованными бригадами, которые из-за отсутствия доступа к свежим войскам уменьшаются в размерах с каждой потерей.

"Учитывая конкурирующую динамику, главный вопрос состоит в следующем: какая армия упадет первой?", — риторически завершили в Forbes.

Ранее речь шла о том, что войска РФ продолжают наступательные операции в рамках "украинского плацдарма" в Курской области. Впрочем, оккупанты не продвинулись.

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