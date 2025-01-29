Втрати росіян на Курщині є катастрофічними — Forbes

Путін продовжує "класти пачками" своїх (і не тільки) громадян у беззмістовній війні проти України.

Втрати Росії та Північної Кореї на Курщині непорівнянні за будь-якими розумними показниками. Йдеться про те, що у Курську було вбито та поранено 30 000 росіян та 4 000 північнокорейців.

Про це пише Forbes із посиланням на українські джерела.

У видання наголошують, що росіяни втрачають так багато бронетехніки в Курську, що полки та бригади на інших ділянках лінії фронту тепер регулярно атакують на цивільних малолітражних автомобілях.

"Зростання втрат викликають глибоку дисфункцію в пошарпаної російської армії. Кремль може сподіватися, що українська дисфункція є ще гіршою — і це може бути правильно", — зазначається у матеріалі.

Аналітики називають це "перегонами на виживання" для обох армій:

росіяни витрачають свої останні механізовані резерви заради завоювання кількох квадратних кілометрів;

українці стримують та знекровлюють їх, маючи недоукомплектовані бригади, які через відсутність доступу до свіжих військ зменшуються у розмірах з кожною втратою.

"Враховуючи конкуруючу динаміку, головне питання полягає в наступному: яка армія впаде першою?", — риторично завершили у Forbes.

Раніше йшлося про те, що війська РФ продовжують наступальні операції в межах "українського плацдарму" в Курській області. Втім окупанти не просунулися. Російські джерела ISW розповідали, що начебто нещодавно їхня армія відбила атаку піхоти ЗСУ поблизу Нікольського.

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