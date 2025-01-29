Цього дня людина може мати погане самопочуття.

У середу, 29 січня, Україну накрила потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття людей. Її потужність сягнула Кр7.

Про це повідомляє meteoagent.

Зазначається, що буря розпочалася 24 січня. Тоді вона вдарила з 4-бальною потужністю. 25-28 січня вона була сильнішою. Очікувалося, що буря піде на спад, але вона посилилася. Тепер, 29 січня, її потужність становить майже 7 балів.

Вже завтра, 30 січня, потужність буде мінімальною. Втім, 31 січня вона почнеться нова буря: спочатку з 3-бальною потужністю, а потім збільшиться до 4-х балів.

Фахівці наголошують, що протягом останніх 24 годин стався один спалах класу С.

Магнітні бурі в Україні. Фото: meteoagent.

Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

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