Украину накрыла мощная магнитная буря

В этот день человек может иметь плохое самочувствие.

В среду, 29 января, Украина накрыла мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей. Ее мощность достигла Кр7.

Об этом сообщает meteoagent.

Отмечается, что буря началась 24 января. Тогда она ударила с 4-балльной мощностью. 25-28 января она была сильнее. Ожидалось, что буря пойдет на убыль, но она усилилась. Теперь, 29 января, ее мощность составляет около 7 баллов.

Уже завтра 30 января мощность будет минимальной. Впрочем, 31 января она начнется новая буря: сначала с 3-балльной мощностью, а затем увеличится до 4 баллов.

Специалисты отмечают, что в течение последних 24 часов произошла одна вспышка класса С.

Магнитные бури в Украине. Фото: meteoagent.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

Читайте также: