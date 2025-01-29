Украину накрыла мощная магнитная буря

В этот день человек может иметь плохое самочувствие.
В среду, 29 января, Украина накрыла мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей. Ее мощность достигла Кр7.
Об этом сообщает meteoagent.
Отмечается, что буря началась 24 января. Тогда она ударила с 4-балльной мощностью. 25-28 января она была сильнее. Ожидалось, что буря пойдет на убыль, но она усилилась. Теперь, 29 января, ее мощность составляет около 7 баллов.
Уже завтра 30 января мощность будет минимальной. Впрочем, 31 января она начнется новая буря: сначала с 3-балльной мощностью, а затем увеличится до 4 баллов.
Специалисты отмечают, что в течение последних 24 часов произошла одна вспышка класса С.
Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.