Пищевая добавка Е250: в чем опасность и в каких продуктах она содержится

Пищевая добавка E250 известна как нитрит натрия, который используется в пищевой промышленности. Это порошкообразный белый кристаллический консервант, не имеющий запаха, но с соленокислым вкусом.

В каких продуктах используют добавку Е250 и в каких продуктах она есть, читайте в материале ТСН.ua.

Где используют Е250

Е250 используют в качестве консерванта в мясных и рыбных продуктах. В частности, таких как ветчина, колбасы, бекон. Для этих изделий добавка выступает хорошим антиокислителем. Ведь фиксирует приятный мясной цвет колбасы. В противном случае мясные изделия будут иметь неприятный серый цвет. Кроме того, нитрит натрия помогает сохранить текстуру и улучшить вкус продуктов.

Использование Е250 помогает сохранять свежесть продуктов, так как обладает антимикробным действием. Он предотвращает развитие бактерий и других микроорганизмов, которые могут привести к порче продукта и вызвать заболевание. В частности, Clostridium botulinum, который может вызвать ботулизм, передающийся через еду.

Следует заметить, что в чистом виде Е250 не используется, а только как готовые посолочные растворы. Нитрит натрия занесен в специальный реестр допустимых добавок, поэтому нет ничего удивительного, что это вещество используют даже в натуральной колбасе.

Опасна ли добавка Е250

Профессор Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ Сергей Ярмолюк отмечает: хотя Е250 безопасна для потребления в допустимых количествах, но она также может быть связана с определенными рисками для здоровья, особенно при высоких дозах. В больших количествах она может вызвать кислородное голодание, интоксикацию, раздражение слизистой желудка и кишечника. Кроме того, если употреблять ее в огромных количествах, она может вызвать онкологические заболевания.

Впрочем, паниковать не стоит. Ведь использование Е250 в пищевой промышленности регулируется законодательством, устанавливающим максимально допустимое использование и требования к маркировке продуктов, содержащих данную добавку.

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