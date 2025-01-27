На войне погиб украинский поэт Михаил Небо Микусь

Воин присоединился к ВСУ в феврале 2022 года.

В боях за Украину погиб воин 5-й отдельной штурмовой бригады — поэт из Тернополя Михаил Микусь (Небо).

Об этом сообщил волонтерский проект " Недописанные".

"На войне погиб боец 5 ОШБ, писатель, патриот родом из Тернополя Михаил Микусь, позывной Небо. В 2023 году вышел его сборник стихов "Вселенная тысячи грез. Честь", — говорится в сообщении.

Боец 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Микусь Фото: censor.net

Что известно о поэте-бойце

Как написали в медиа Читомо, Микусь был выпускником факультета филологии и журналистики Тернопольского национального педагогического университета. Он писал песни и стихи, выступал в Тернополе с концертами.

В рядах ВСУ он избрал для себя позывное Небо.

В 2023 году был опубликован первый поэтический сборник Микуся "Вселенная тысячи грез".

"Не хочу верить! С Михаилом мы еще не обо всем договорили. Не во всех спектаклях вместе сыграли! Не на все его творческие выступления сумею прийти. Михаил Микусь с февраля 2022-го выбрал путь воина. А в гражданской жизни невероятно талантливый парень, выступал в Тернополе с концертами, писал стихи, сочинял песни. избрал себе творческий псевдоним НЕБО.

Об обстоятельствах гибели бойца пока не сообщили.

Напомним, накануне на фронте трагически погиб известный кинорежиссер Станислав Притула. 40-летний боец с начала большой войны добровольцем вступил в ряды ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Курщине погиб телеоператор и друг ТСН Руслан Ганущак

Читайте также: