Отдал жизнь за Украину: в Киеве простились с оператором ТСН Русланом Ганущаком

Его работы транслировались на украинских и зарубежных телеканалах, освещая события на фронте.

18 января на Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с Русланом Ганущаком, известным военным журналистом, фотографом и телеоператором из Ивано-Франковска.

Об этом сообщил 24 канал.

О гибели воина стало известно 12 января. Руслан был участником Революции Достоинства, а в 2014 году начал работать как военный оператор в батальоне "Азов", где документировал преступления российских войск в Широкино, Гранитном, Бердянском, Лебединском и Марьинке.

Прощание с павшим Героем

В 2022 году, уже как боец 92-й механизированной бригады, он продолжил документировать события войны.

Прощание в Киеве с воином

К прощанию с Героем присоединились родные, собратья и неравнодушные граждане.

Прощание в Киеве

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Дмитрию Масловскому на позывной "Кобра", погибшем в рукопашном бою с оккупантом из Якутии.

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