"Признали свою вину и раскаялись": Лукашенко помиловал 23 политзаключенных

За последние полгода самопровозглашенный президент Беларуси подписал уже восемь указов о помиловании.

Самопровозглашенній президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за "экстремистские" преступления. Среди помилованных – три женщины.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на публикации в официальных белорусских СМИ.

"У 14 [помилованных политзаключенных – ред.] – хронические заболевания, у 12 – есть дети. Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись", – сообщили журналистам в пресс-службе Лукашенко.

По информации издания, за последние шесть месяцев белорусский диктатор подписал уже восемь указов о помиловании.

За последние 4,5 года от политических репрессий в Беларуси, по данным правозащитников, пострадали тысячи человек. Почти 3600 людей, в том числе 656 женщин, получили реальные тюремные сроки.

"В прошлом году были освобождены 207 человек, которых правозащитники признали политзаключенными. По данным центра "Весна", по состоянию на 18 января в Беларуси в тюрьмах остаются 1244 человека, лишенных свободы по политическим мотивам", – говорится в публикации.

При этом в Беларуси продолжает расти количество политзаключенных в преддверии очередной имитации "выборов президента", назначенной на 26 января.

Напомним, в Беларуси могут заблокировать соцсети во время выборов. Таким образом, власть пытается усложнить координацию между представителями оппозиции во время возможных акций протеста.

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