Возвращение беженцев в Украину может навредить странам Европы – Reuters

Украинцы, получившие законные права на проживание и работу в Европе, посодействовали развитию экономики.

Украинские беженцы, нашедшие работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

Об этом сообщает Reuters.

По оценкам Raiffeisen Bank International, экономический рост в странах Центральной и Восточной Европы в прошлом 2024 году составил 2,2%, что выше прогнозируемого банком в еврозоне показателя в 0,8%.

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Украинцы, получившие законные права на проживание и работу в Европе, способствовали этой динамике благодаря быстрому расширению производства и экспорта в регионе.

По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек, бежавших от войны в Украине в ЕС до декабря 2023 года, 22% находились в Польше и примерно 9% в Чехии.

"Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами, которые переехали туда за последние два года", — утверждает глава направления Австрии и Центральной и Восточной Европы в компании J. Safra Sarasin Кристиан Петтер.

Потеря этих работников может повлечь за собой дефицит рабочей силы, что непосредственно повлияет на рынки труда и инфляционные процессы.

Напомним, некоторые страны Евросоюза, куда после войны бежали украинские беженцы, заинтересованы в том, чтобы они там остались и устроились на работу.

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