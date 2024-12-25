Ряд стран Европы хочет, чтобы украинские беженцы остались и нашли работу — эксперт

После войны между Киевом и странами Европы будет "жестокая борьба" за беженцев.

Некоторые страны Евросоюза, куда после начала войны бежали украинские беженцы, заинтересованы в том, чтобы они там остались и устроились на работу.

Такое мнение в эфире Эспрессо выразил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник

Он заявил, что в перечне заинтересованных стран есть Польша, Чехия и Германия.

"Германия, Польша, Чехия заинтересованы в том, чтобы украинцы там оставались. Потому что украинцы — это не только иждивенцы, они в первую очередь ищут для себя работу, у них там есть учащиеся дети, которые могут потенциально стать членами обществ тех стран, где они находятся. И понятно, что лучше для стран, как это ни прискорбно для нас звучит, лучше для Германии или Польши привлекать к себе. украинцев, чем привлекать сирийцев или привлекать жителей, например, азиатских", — сказал он.

Он заявил, что после окончания войны между Евросоюзом и Киевом будет идти "жестокая борьба" за тех граждан, которые уехали после начала войны.

"Потому что у них, так же как и в Украине, бурлит демографический кризис, им просто не хватает рабочих рук, им не хватает даже потребителей товаров и услуг, производимых в этих странах. Поэтому после окончания военных действий у нас будет жесткая конкурентная борьба за наших сограждан, которых будут местные правительства таких стран, как Германия, Польша и Чехия оставить у себя, а нам потребуется сделать все, чтобы украинцы вернулись на родину", — заметил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировало на громкую статью El Pais о сокращении помощи беженцам.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине создают Агентство национального единства при Миннацединстве.

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