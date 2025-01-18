В Харькове и области раздаются взрывы: что известно

Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах.

В Харькове и области раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях! Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах", — отметил он.

Синегубов сообщил, что профильные службы выехали на места.

Перед этим в Харькове и области звучала сирена, была объявлена воздушная тревога черех, угрозу применения баллистического вооружения с северо-востока.

Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. Мэр Виталий Кличко сообщил, что поврежден вход станции метро "Лукьяновская" и водопровод. Также пострадал ресторан быстрого питания McDonald's. Удар произошел в нескольких километрах от Офиса президента.

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