У Харкові та області лунають вибухи: що відомо

Зафіксовано ворожі удари у Харківському та Чугуївському районах.

У Харкові та області лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях! Зафіксовано ворожі удари у Харківському та Чугуївському районах", – зазначив він.

Синєгубов повідомив, що профільні служби виїхали на місця.

Перед цим у Харкові та області лунала сирена, була оголошена повітряна тривога черех загрозу застосування балістичного озброєння зі північного-сходу.

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено вхід до станції метро "Лук’янівська" та водопровід. Також постраждав ресторан швидкого харчування McDonald’s. Удар стався за кілька кілометрів від Офісу президента.

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