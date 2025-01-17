На фронте погиб оператор ТСН Руслан Ганущак: воспоминания коллег и побратимов

На фронте погиб оператор ТСН Руслан Ганущак. Коллеги и собратья вспомнили о нем.

В Курской области погиб коллега, воин и телеоператор ТСН Руслан Ганущак. С первых дней полномасштабной войны Руслан снимал фронтовые сюжеты, а с началом Харьковского наступления - надел военную форму и присоединился к 92-й бригаде.

Близкий друг Руслана, корреспондент Андрей Цаплиенко - о пути Героя и о том, кем был Руслан для всей команды ТСН.

Старейшая американская программа «60 минут» снимала материал о работе журналистов на войне. Одним из героев материала был Руслан Ганущак. Телеоператор и документалист, который отложил свою камеру в сторону и пошел воевать на фронт.

Руслан Ганущак во время работы

"Я привык работать по ту сторону камеры, и фиксировать все события, которые происходят по ту сторону кадра. Но теперь я имею возможность быть непосредственным участником и чувствовать все то, что чувствовали герои моих сюжетов и фильмов, о которых я снимал это все", - говорил Руслан Ганущак.

Андрей Цаплиенко вспоминает, что вместе с Русланом Ганущаком он попадал под обстрел.

"Фиксировали российские военные преступления. Искали точки, в которых оккупанты прорывали украинскую границу. Он спас мне и другим коллегам жизнь, когда первым услышал свист ракеты и успел воскликнуть - "ложись", - говорит Андрей Цаплиенко.

"Это были кассетные боеприпасы. Вокруг нас все разрывалось. Все сразу легли по команде", - вспоминал Руслан Ганущак.

На самом деле его война началась не в феврале 2022 года, а значительно раньше. Сергей Нигоян - первая жертва расстрелов на Майдане. Кадры, снятые Русланом для 1+1.

Руслан Ганущак

"А это наша первая встреча с ним. В Мариуполе. Ровно десять лет назад. Руслан Ганущак - пресс-офицер тогда еще батальона «Азов", - вспоминает Андрей Цаплиенко.

"Два дня в Иловайске" и "Брат за брата" - фильмы Руслана, снятые с „азовцами“ показали на Западе, и они первыми пробили стену информационной блокады и начали разрушать созданный российской пропагандой миф о нацистах в „Азове“.

Он считал, что сделал мало для Украины и накануне Харьковского наступления, в сентябре 2022, решил, что должен вернуться в армию. Освобождая Харьковскую область, 92-я бригада двигалась вперед, а вместе с ней и Руслан.

Впоследствии Руслан попал к ребятам, которых называл своей второй семьей. Подразделение ударных беспилотных систем "CODE 9.2". И в этом подразделении он сел за руль бронированного внедорожника - ежедневно вывозил операторов дронов на позиции. Делал все, что от него зависело, чтобы количество выездов на передовую равнялось количеству возвращений.

Командиром Руслана стал герой одного из наших сюжетов.

"Я с Русланом познакомился в 2022 году, когда вы к нам приезжали на интервью. Очень незаурядный человек. С ним всегда было о чем поговорить. И, когда он пришел к нам в подразделение, я пригласил его на кофе. Ну, классный дядя, честно", - говорит „Владислав“, военнослужащий подразделения „CODE 9.2“, побратим Руслана

"Всегда, всегда, я сделал кофе, так себе, а так ему, он такой: "Ну, за победу!" Он постоянно об этом говорил. Он постоянно говорил, что победа будет, и это будет наша победа", - говорит „Игорь“, военнослужащий подразделения „CODE 9.2“, друг Руслана.

Руслан Ганущак

С подразделением «CODE 9.2» Руслан зашел на территорию Курской области.

"Знаете, ему реально это было нужно, как и всем в нашем подразделении, потому что мы собрались здесь не просто так", - говорит военный „Владислав“.

"Всегда только про победу слова, что все будет хорошо, и все скоро закончится", - говорит „Игорь“.

Несколько дней назад, так и дождавшись хороших новостей, Руслан не вернулся с передовой.

"Сначала прилетела одна FPV, мы задавили РЭБом, потом другая, мы задавили РЭБом. Прилетела еще одна FPV и попала в зад машины их", - говорит „Александр“.

Этот парень - Александр, оператор беспилотника «Вампир», был рядом с Русланом.

"Увидел все это, как подорвался «Хамер» Руслана. Я не мог собраться с мыслями. Не мог даже команды дать", - говорит „Александр“, военнослужащий подразделения „CODE 9.2“, побратим Руслана.

В тот ужасный день Руслан был не один, кто погиб на Курщине.

"Это были замечательные люди. Каждый из них был замечательным человеком. После потерь близких людей я понимаю, что все делаю правильно", - говорит „Александр“.

"Отомстить за них. Такой должен быть настрой. Они что хотели, то должны получить. Потому что не мы начали", - говорит „Игорь“.

Проклятая война забирает лучших. Но только благодаря таким светлым и талантливым, как Руслан, наша страна может сохранить шанс на будущее. А, значит, кто-то должен продолжить их миссию.

"Мы должны жить столько, сколько нам написано. Здесь удивляйся не удивляйся. Если ты должен выполнить какую-то миссию в этой жизни, то не имеет значения, как ты, рискуешь или не рискуешь", — говорил Руслан Ганущак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Курщине погиб телеоператор и друг ТСН Руслан Ганущак

Напомним, на войне погиб боец ВСУ и военный корреспондент Руслан Ганущак.

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