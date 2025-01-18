Віддав життя за Україну: в Києві попрощалися з оператором ТСН Русланом Ганущаком

Його роботи транслювалися на українських та закордонних телеканалах, висвітлюючи події на фронті.

18 січня на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання з Русланом Ганущаком, відомим військовим журналіста, фотографом і телеоператором з Івано-Франківська.

Про це повідомив 24 канал.

Про загибель воїна стало відомо 12 січня. Руслан був учасником Революції Гідності, а в 2014 році почав працювати як воєнний оператор у батальйоні “Азов”, де документував злочини російських військ у у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар’їнці.

Прощання з полеглим Героєм

У 2022 році, вже як боєць 92-ї механізованої бригади, він продовжив документувати події війни.

Прощання в Києві з воїном

До прощання з Героєм приєдналися рідні, побратими та небайдужі громадяни.

Прощання в Києві

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України військовому Дмитру Масловському на позивний “Кобра”, який загинув у рукопашному бою з окупантом з Якутії.

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