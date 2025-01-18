Маленькі діти випадково з’їли прах свого прадіда

Жінка розповіла у TikTok про свої переживання і це відео швидко стало війрусним.

В американському штаті Колорадо двоє малюків у віці 2 та 3 років, які на короткий час залишилися вдома без нагляду, дістали урну із прахом їхнього прадіда, розсипали його і навіть частково з’їли.

Про це розповіла мати хлопчиків Моніка Лонг журналу People.

За її словами, повернувшись до кімнати з дітьми, вона побачила розгардіяш, який вони влаштували — розсипали по підлозі якийсь сірий попіл і замастили ним обличчя і рот.

Мати прибрала бруд і вмила дітей, не здогадуючись, що це таке. Але невдовзі вона виявила порожній контейнер з прахом cвого дідуся і здогадалася, що сталося.

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Жінка розповіла у TikTok про свої переживання, викликані тим, що її діти буквально з’їли її дідуся. Це відео швидко стало вірусним, набравши понад 2,3 мільйона переглядів за лічені дні.

У наступному відео Моніка пояснила, що її дідусь, який помер у 2020 році, напевно, посміявся б над такою ситуацією, тому вона вирішила зробити те саме.

Моніка сказала, що хоча думка про те, що її діти “з’їли частину свого прадіда”, була жахливою, вона намагається дивитися на це в комічному світлі.

Вона також розповіла, що зізналася у тому, що сталося, своїй бабусі, дружині покійного, яка так само поставилася до ситуації з гумором.

На щастя, у родини було більше праху покійного дідуся, оскільки він був розділений між членами сім’ї, тому це її трохи заспокоює.

Нагадаємо, канібал, якого знайшли зі свіжопохованим тілом пенсіонера у своєму будинку, став впливовою фігурою в соціальних мережах.

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