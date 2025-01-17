Стюардесу звільнили за тверк у літаку – відео танцю

У США стюардесу авіакомпанії Alaska Airlines звільнили за тверк на роботі.

Про це пише New York Post.

Бортпровідниця Нелл Діала виконувала переможний танець, щоб відсвяткувати закінчення випробувального терміну на новій посаді. Відео, яке вона опублікувала у TikTok, стало вірусним.

На жаль, її радість тривала недовго, оскільки авіакомпанія розірвала з нею контракт після інциденту.

Бортпровідниця, яка крутила сідницями на камеру, вважає, що не зробила нічого поганого.

Стюардесу звільнили за тверк на роботі

"Не можу більше бути собою, коли світ такий чутливий. Що поганого в тому, щоб трохи потверкувати перед роботою. Люди поводяться так, ніби ніколи раніше цього не робили", - написала вона та додала гештег #discriminationisreal.

Жінка навіть створила сторінку на GoFundMe, щоб допомогти підтримати так звану "несправедливо звільнену" стюардесу, поки вона не отримає нову роботу бортпровідниці.

"Я ніколи не думала, що одна мить може коштувати мені всього", - додала вона. "Втрата роботи була спустошливою".

Вона стверджувала, що ця робота дозволила їй познайомитися з новими людьми і побачити світ, серед інших переваг.

Станом на п'ятницю, 17 січня, Нелл зібрала 2 127 доларів із запланованих 12 000.

Діалу висміяли в Мережі за те, що вона потверкувала на роботі, а також за її подальші спроби зібрати кошти:

Якщо ви не поважаєте уніформу, значить, ви не поважаєте свою роботу

Назва її GoFund говорить сама за себе. Вона все ще думає, що її звільнили несправедливо. Дівчино, тебе не звільнили несправедливо. Йди шукати нову роботу і, можливо, припини викаблучуватися у своїй уніформі

Те, що ти не поважаєш свою роботу – це одне, але те, що ти робиш це в уніформі і на роботі, говорить багато про що. Ти ж представниця бренду, і це має не дуже гарний вигляд

Нагадаємо, жінка непомітно проповзла на літак, подолавши декілька перешкод. Їй вдалося проповзти через декілька контрольно-пропускних пунктів.

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