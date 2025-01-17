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Як часто насправді потрібно мити підлогу

Як часто насправді потрібно мити підлогу

Регулярне вологе прибирання допомагає зменшити ймовірність алергічних реакцій / Фото: pixabay.com

Тип підлоги впливає на те, як часто її потрібно мити.

Миття підлоги видаляє пил і сміття, бактерії та інші забруднення з поверхні підлоги, сприяючи створенню більш здорового середовища.

Якщо спробувати сформулювати якесь загальне правило, воно звучатиме приблизно так: ви повинні здійснювати прибирання, коли підлога виглядає брудною. Для невеликої квартири, в якій живе одна людина, це може бути раз на два тижні. Для будинків з дітьми та домашніми тваринами ця процедура повинна здійснюватися раз на тиждень та частіше.

З іншого боку, більш легке прибирання передбачає миття відкритих ділянок. Легка швабра підійде, коли потрібно прибрати не так багато пилу або бруду.

Як часто мити підлогу шваброю  

Найкраще мити підлогу з частотою один раз на тиждень. Така частота допоможе підтримувати чистоту і свіжість у вашій оселі, а також подовжить термін служби підлогових покриттів. Тим не менш, існують деякі фактори, які можуть вплинути на те, чи потрібно мити підлогу частіше або рідше.

Легке та ретельне прибирання  

Ретельне прибирання - це більш трудомістка робота, яка передбачає пересування меблів, проникання під предмети та за них, а іноді й стояння на колінах, щоб відтерти важкодоступні місця. Взимку можна мити трохи рідше, влітку – частіше.

Якщо у вашому домі щодня ходить досить багато людей, і це приміщення схильне до забруднення – наприклад, кухня, коридор, ванна кімната, то вам, звісно ж, доведеться прибирати набагато частіше. Також термін прибирання може скоротити наявність домашніх тварин, адже з ними  на підлозі накопичиться чимало не тільки пилу, але і шерсті.

Раніше ми писали, як доглядати за деревʼяними меблями, щоб вони залишалися мов нові. Більше про це читайте у новині.

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