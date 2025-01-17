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Как часто на самом деле нужно мыть пол

Как часто на самом деле нужно мыть пол

Регулярная влажная уборка помогает снизить вероятность аллергических реакций / Фото: pixabay.com

Тип пола влияет на то, как часто его нужно мыть.

Мытье полов удаляет пыль и мусор, бактерии и другие загрязнения с поверхности пола, способствуя созданию более здоровой среды.

Если попытаться сформулировать какое-либо общее правило, оно будет звучать примерно так: вы должны делать уборку, когда пол выглядит грязным. Для небольшой квартиры, где живет один человек, это может быть раз в две недели. Для домов с детьми и домашними животными эта процедура должна осуществляться раз в неделю и чаще.

С другой стороны, более легкая уборка предполагает мытье открытых участков. Легкая швабра подойдет, когда нужно убрать не так много пыли или грязи.

Как часто мыть пол шваброй

Лучше мыть пол с частотой один раз в неделю. Такая частота поможет поддерживать чистоту и свежесть в вашем доме, а также продлит срок службы напольных покрытий. Тем не менее, существуют некоторые факторы, которые могут повлиять на то, нужно ли мыть пол чаще или реже.

Легкая и тщательная уборка

Тщательная уборка – это более трудоемкая работа, которая предполагает передвижение мебели, проникновение под предметы и за нее, а иногда и стояние на коленях, чтобы оттереть труднодоступные места. Зимой можно мыть немного реже, летом – чаще.

Если в вашем доме ежедневно ходит достаточно много людей, и это помещение подвержено загрязнению – например, кухня, коридор, ванная комната, то вам, конечно, придется убирать гораздо чаще. Также срок уборки может сократить наличие домашних животных, ведь с ними на полу накопится немало не только пыли, но и шерсти.

Ранее мы писали, как ухаживать за деревянной мебелью, чтобы она оставалась как новая. Больше об этом читайте в новости.

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