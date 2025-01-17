Стюардессу уволили за тверк в самолете – видео танца

В США стюардессу авиакомпании Alaska Airlines уволили за тверк на работе.

Об этом пишет New York Post.

Бортпроводница Нелл Диала исполняла победный танец, чтобы отпраздновать окончание испытательного срока на новой должности. Видео, опубликованное в TikTok, стало вирусным.

К сожалению, ее радость длилась недолго, поскольку авиакомпания разорвала с ней контракт после инцидента.

Бортпроводница, которая крутила ягодицами на камеру, считает, что не сделала ничего плохого.

Стюардессу уволили за тверк на работе

"Не могу больше быть собой, когда мир так чувствителен. Что плохого в том, чтобы немного потверковать перед работой. Люди ведут себя так, будто никогда раньше этого не делали", — написала она и добавила хештег #discriminationisreal.

Женщина даже создала страницу на GoFundMe, чтобы помочь поддержать так называемую "несправедливо уволенную" стюардессу, пока она не получит новую работу бортпроводницы.

"Я никогда не думала, что один миг может стоить мне всего", — добавила она. "Потеря работы была опустошительной".

Она утверждала, что эта работа позволила ей познакомиться с новыми людьми и увидеть мир среди других преимуществ.

По состоянию на пятницу, 17 января, Нелл собрала 2127 долларов из запланированных 12 тысяч.

Диалу высмеяли в Сети за то, что она подтверкала на работе, а также за ее дальнейшие попытки собрать средства:

Если вы не уважаете униформу, значит, вы не уважаете свою работу

Название ее GoFund говорит само за себя. Она все еще думает, что ее уволили несправедливо. Девушка, тебя не уволили несправедливо. Иди искать новую работу и, возможно, прекрати выделываться в своей униформе

То, что ты не уважаешь свою работу – это одно, но то, что ты делаешь это в униформе и на работе, говорит о многом. Ты же представительница бренда, и это выглядит не очень хорошо.

Напомним, женщина незаметно проползла на самолет, преодолев несколько препятствий. Ей удалось проползти через несколько контрольно-пропускных пунктов.

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