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Маленькие дети случайно съели прах своего прадеда

Маленькие дети случайно съели прах своего прадеда

Маленькие дети случайно съели прах своего прадеда

Контейнер, в котором был прах дедушки / Фото: скриншот с видео

Женщина рассказала в TikTok о своих переживаниях, и это видео быстро стало вирусным.

В американском штате Колорадо двое малышей в возрасте 2 и 3 лет, на короткое время оставшихся дома без присмотра, достали урну с прахом их прадеда, рассыпали его и даже частично съели.

Об этом рассказала мать мальчиков Моника Лонг журналу People.

По ее словам, вернувшись в комнату с детьми, она увидела кавардак, который они устроили — рассыпали по полу какой-то серый пепел и замазали им лицо и рот.

Мать убрала грязь и умыла детей, не догадываясь, что это такое. Но вскоре она обнаружила пустой контейнер с прахом своего дедушки и догадалась, что произошло.

Женщина рассказала в TikTok о своих переживаниях, вызванных тем, что ее дети буквально съели ее дедушку. Это видео быстро стало вирусным, набрав более 2,3 миллионов просмотров за считанные дни.

В следующем видео Моника объяснила, что ее дедушка, умерший в 2020 году, наверное, посмеялся бы над такой ситуацией, поэтому она решила сделать то же самое.

Моника сказала, что хотя мысль о том, что ее дети "съели часть своего прадеда", была ужасной, она пытается смотреть на это в комическом свете.

Она также рассказала, что призналась в произошедшем своей бабушке, жене покойного, которая так же отнеслась к ситуации с юмором.

К счастью, у семьи было больше праха усопшего дедушки, поскольку он был разделен между членами семьи, поэтому это ее немного успокаивает.

Напомним, каннибал, которого нашли со свежезахороненным телом пенсионера в своем доме, стал влиятельной фигурой в социальных сетях .

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