На війні загинув український поет Михайло Небо Микусь

Воїн долучився до ЗСУ в лютому 2022 року.

У боях за Україну загинув воїн 5-ї окремої штурмової бригади — поет із Тернополя Михайло Микусь (Небо).

Про це повідомив волонтерський проєкт "Недописані".

"На війні загинув боєць 5 ОШБ, письменник, патріот родом з Тернополя Михайло Микусь, позивний Небо. У 2023 році вийшла друком його збірка поезій "Всесвіт тисячі мрій. Честь", — йдеться у дописі.

Боєць 5 окремої штурмової бригади Михайло Микусь Фото: censor.net

Що відомо про поета-бійця

Як написали в медіа "Читомо", Микусь був випускником факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету. Він писав пісні та вірші, виступав у Тернополі з концертами.

В лавах ЗСУ він обрав для себе позивний Небо.

У 2023 році була опублікована перша поетична збірка Микуся "Всесвіт тисячі мрій".

"Не хочу вірити! З Михайлом ми ще не про все договорили. Не у всіх виставах разом зіграли! Не на всі його творчі виступи зумію прийти. Михайло Микусь з лютого 2022-го року вибрав шлях воїна. А в цивільному житті неймовірно талановитий хлопець, виступав в Тернополі з концертами, писав вірші, складав пісні. До служби у Збройних силах України обрав собі творчий псевдонім НЕБО. Такий був і в нього позивний", - написав журналіст "Очевидець Медіа" Авіс Вінд.

Про обставини загибелі бійця поки не повідомили.

Нагадаємо, напередодні на фронті трагічно загинув відомий кінорежисер Станіслав Притула. 40-річний боєць від початку великої війни добровольцем вступив до лав ЗСУ.

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