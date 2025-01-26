На фронті трагічно загинув відомий кінорежисер Станіслав Притула

Український режисер Станіслав Притула загинув на війні.

40-річний кіномитець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав ЗСУ. І, на жаль, 22 січня його життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Сумну звістку повідомила дружина воїна Лариса Титаренко на своїй сторінці у Facebook. Перед тим її коханий протягом декількох днів не виходив на зв'язок.

"Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й 2014-го, і три нескінченні останні роки, - я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ. Ми дихали, жили, кохали, сміялися, мріяли. Та хтось вирішив: війна. І нас на ній буде вбито", - написала Людмила Титаренко.

Станіслав Притула загинув

У великому розпачі Людмила пригадала, яким світлим був її чоловік за життя. Крім того, нагадала решті, як важливо не забувати тих, хто віддав свої життя заради свободи:

"Стас мав силу тримати правильний, чесний вибір, який рухав ту часточку Всесвіту, де він жив, до світла. Знайдіть в собі сили на щоденні правильні рішення. Щоби не намарною була праця тих, хто тримав над нами небо й загинув. А ще – поцілуйте коханих, обійміть дітей, і скажіть їм, що ви їх любите. Скажіть це просто зараз, не відкладайте на потім, бо воно може не настати", - довела до сліз дружина загиблого захисника.

Також про Станіслава Притулу відомо, що раніше він був очільником управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно.

Нагадаємо, нещодавно помер актор театру та кіно Василь Чорношкур.

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