Помер відомий актор театру і кіно Василь Чорношкур

Український актор театру і кіно Василь Чорношкур помер.

Знаменитість пішов з життя сьогодні, 25 січня, у віці 78 років. Відповідну заяву оприлюднили на Facebook-сторінці Херсонського театру імені Миколи Куліша. Саме там Василь Чорношкур пропрацював понад 40 років і зіграв близько 200 ролей на сцені. Точної причини смерті не розкривається. Проте команда театру висловила щирі співчуття:

"Пішов у вічність народний артист України Василь Чорношкур. Ми щиро вдячні за роки роботи в нашому театрі й окремо – за підтримку у виставі "Лишатися (не) можна…". Світ втратив неймовірну людину. Висловлюємо співчуття рідним та близьким… Херсонський глядач завжди памʼятатиме Ваші неймовірні образи на сцені Херсонського театру Куліша", - йдеться у заяві.

Василь Чорношкур помер

Відомо, що Василь Чорношкур також працював професором Херсонського державного педагогічного університету. Відомо, що після переїзду до столиці народний артист знявся у багатьох фільмах і серіалах. Серед них - "Вікно життя", "Це я", "Лікар Ковальчук", "Чуже життя", "Кріпачка", "Опер за викликом" та інші.

Крім того, частину кар'єри Василь Чорношкур присвятив дикторству. Був ведучим "Вечірньої колисанки" і майже до схилу років тішив своїм голосом і казками маленьких слухачів радіо.

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