Експерт пояснив, як оцінюється фінансова благонадійність людини

Іван Ус пояснив, чому великий розрив між доходами та фінансовими операціями є підставою для підозр.

Якщо у людини є непідтверджені доходи, то вона вважається неблагонадійною. Це стосується ситуацій, коли її доходи не відповідають обсягу фінансових операцій.

Про це розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері КИЇВ24.

"Концепція ідеї дуже проста: якщо у людини є непідтверджені доходи, то вона вже є неблагонадійною. Не в тому плані, що вона погана людина. Якщо у людини зарплата, грубо кажучи, 30 тисяч гривень на місяць, а вона щомісяця отримує чи проводить понад 100 тисяч або 50 тисяч, виникають питання щодо того, наскільки благонадійна ця особа в тому сенсі, що ті гроші, які вона постійно комусь переводить або отримує, не відповідають рівню доходів, які вона має. Тому власне поділ громадян на ці групи визначається передусім рівнем доходів, які люди мають", - розповів він.

За його словами, враховується статус волонтера, і якщо ці особи підтверджені, то на них ці обмеження не будуть застосовуватися.

Нагадаємо, від 1 лютого українські банки введуть обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами IBAN.

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